Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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