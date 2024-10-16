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Malatya depremi! Prof. Dr. Sözbilir: Sınır değerler! Büyük yıkımdan kurtulduk

Malatya depremi! Prof. Dr. Sözbilir: Sınır değerler! Büyük yıkımdan kurtulduk

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 11:29
Güncelleme:16.10.2024 11:51
Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde olan depremden sonra A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin şiddetine dikkat çekerek sınır değerlerde olduğunu bölgede daha yüksek şiddette bir deprem beklendiğini ve büyük bir yıkımdan kurtulduğumuzu söyledi.
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