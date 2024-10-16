Malatya depremi! Prof. Dr. Sözbilir: Sınır değerler! Büyük yıkımdan kurtulduk

Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 şiddetinde olan depremden sonra A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin şiddetine dikkat çekerek sınır değerlerde olduğunu bölgede daha yüksek şiddette bir deprem beklendiğini ve büyük bir yıkımdan kurtulduğumuzu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN