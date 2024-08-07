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Makarna yüklü TIR otomobilin üzerine devrildi

Makarna yüklü TIR otomobilin üzerine devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 09:10
Bolu Dağı'da kontrolden çıkan TIR, zincirleme kazanın ardından bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
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Makarna yüklü TIR otomobilin üzerine devrildi
Makarna yüklü TIR otomobilin üzerine devrildi
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