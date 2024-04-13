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Mahsur kalanlara havadan tahliye koridoru! Canlı yayında kurtarma operasyonu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.04.2024 11:42
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. 16 kabinde kurtarma operasyonu tamamlanırken 8 kabinde çalışmalar sürüyor. 4 kabinde süren ve canlı yayında kurtarma operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlatırken iş güvenliği uzmanı İrfan Sayar önemli değerlendirmelerde bulundu.
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