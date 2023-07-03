Magandaya karşı araç içi kamera! Araç içi kamera zorunlu olmalı mı?

Türkiye İzmir'de makas atan aracın 5 kişinin ölümüne neden olduğu görüntüleri araç içi kameradan seyretti. Yaşanan kazanın ardından sosyal medyada "Trafik magandalarına karşı araç içi kameralar zorunlu olsun" çağrıları yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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