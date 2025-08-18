18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti
Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti

Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2025 10:18
Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir şahsın sokak ortasındaki garip halleri kameralara yansıdı. Çevreden geçenler tarafından kaydedilen anlar sosyal medyada yayınlandı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler sergiledi.

İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti
İsrailli eski istihbarat şefinden soykırım itirafı
İsrailli eski istihbarat şefinden soykırım itirafı
Malatya Hekimhan’da yayla mesaisi
Malatya Hekimhan’da yayla mesaisi
Gelibolu yangını 3. günde kontrol altında
Gelibolu yangını 3. günde kontrol altında
Zarar gören alanlar drone ile görüntülendi
Zarar gören alanlar drone ile görüntülendi
11 katlı binanın yıkım anı kamerada
11 katlı binanın yıkım anı kamerada
Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı
Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı
Şaşkına çeviren görüntüler kamerada
Şaşkına çeviren görüntüler kamerada
Sular çekilince ortaya çıktı
Sular çekilince ortaya çıktı
Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti
Madde bağımlısı genç yol ortasında kendinden geçti
Fındığının çalındığını sandı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Fındığının çalındığını sandı! Gerçek kamerada ortaya çıktı
Adana’nın sarı altınında hasat zamanı
Adana’nın sarı altınında hasat zamanı
Trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye...
Trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye...
Daha Fazla Video Göster