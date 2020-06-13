Maçka parkında yine kavga! Alkol alan iki grup birbirine saldırdı |Video

İstanbul Şişli'deki Maçka parkında, iki grup arasında kavga çıktı. Gruplar alkol şişleriyle birbirlerine vurdu. Kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Maçka parkında sabıkalı bir kişi tarafında bir sağlık personeli saldırya uğramıştı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parkta bulunan iki grup önce birbirine hakaret etti.

Alkolün de etkisiyle sözlü tarışma kavgaya dönüştü.

Gruptakiler birlerine alkol şişeleriyle vurmaya başladı. İki kişi kafasından aldığı darbelerle yaralandı. Saldırganlar kaçmaya başladı.

Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan sağlıkçı yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi Maçka parkına gitti.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Saldırganların yakalaması için ekipler çalışma başlatıldı.