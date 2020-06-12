Maçka Parkı’ndaki maganda tutuklandı
Şişli Maçka Parkı'nda, ‘Neden bakıyorsun’ tartışması yaşadığı Doktor Süleyman Dönmezler’e, elindeki kırık bira şişesiyle saldıran genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç adam, ‘Alkollüydüm. Böyle bir olay yaşadığımı hatırlamıyorum’ şeklinde konuşurken, tanıklar Emrah D.’nin şişeyi defalarca doktorun boğazına sokup çıkarttığını anlattı. Kamera görüntülerinde ise gencin olay yerinden kaçarken tişörtünü yırtık olduğu, her iki kolunda ve tişörtünde kan izlerinin olduğu ayrıca şüphelinin üzerine spor ayakkabısı üzerinde de kan lekelerinin tespit edildi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı, dün akşam saatlerinde korkunç bir vahşete sahne olmuş, elinde içki şişesi bulunan Emrah D.'nin kırdığı şişeyle Dr. Süleyman Dönmezler'e saldırmıştı. İçki şişesini kırıp, doktorun önce boğazına saplayan ardından yüzünü ve kollarını kesen saldırgan olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra, Eyüp'te gözaltına alınmıştı.
Aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan Doktor, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, tedavi altına alınmıştı. Doktorun boğaz kısmında, yüzünde, kafatasının arka kısmında ve her iki kolunda kesik olduğu tespit edildi. Dr. Dönmezler'e yapılan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede tanık beyanlarına başvurularak, kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde gencin olay yerinden kaçarken tişörtünü yırtık olduğu, her iki kolunda ve tişörtünde kan izlerinin olduğu ayrıca şüphelinin üzerine spor ayakkabısı üzerinde de kan lekelerinin tespit edildi.
AMACIM KORKUTMAKTI
Soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Emrah D., hakim karşısında yeniden ifade verdi. Genç, 'Alkollüydüm, şuurumu kaybetmiştim. Yaralanan şahsı daha önce tanımıyordum. Göz göze geldi. Bana neden bakıyorsun deyince ben afalladım. Birden küfür etmeye başladı. Elimde bira şişesi vardı. Aslında amacım şahsı korkutmaktı. Şişeyi salladım. Boğazını kırık bira şişesi ile kesmeye çalışmadım. Amacım öldürmek değildi. Şahsa bu sebeple vurmadım. Tamamen korkutmak amacıyla elimdeki bir eşyasını sallamıştım olay nedeniyle pişmanım serbest bırakılmamı istiyorum' dedi.
TUTUKLANDI
Hakimlik ifadesi ardından Emrah D.'nin 'Kasten öldürme' suçunun tutuklanmasına karar verdi. Verilen kararda, genç adamın elindeki bir eşyası ile Doktor Dönmezler'e saldırdığı, her ne kadar alkolün etkisinde olduğunu ve olayı tam olarak hatırlamadığını beyan etse de olaya tanıklık eden kişilerin beyanına göre şüphelinin kırık vesilesiyle müştekinin arkasından boğazına doğru kırık şişeyi sokup çıkarttığı daha sonra tekrar kırık bira şişesi ile müşteki vurmaya devam ettiği kaydedildi. Doktora dehşeti yaşatan genç adam, kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
DİLEK YAMAN - SABAH
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