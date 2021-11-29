Lodos yıktı geçti! İstanbul Çanakkale Edirne Bursa İzmir Kocaeli Tekirdağ...

SON DAKİKA HABERİ… Şiddetli lodos İstanbul başta olmak üzere, Çanakkale, Edirne, Bursa, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ’da korkunç anlar yaşattı. Çatılar uçtu, deniz taştı, araçlar ve direkler devrildi. İşte Türkiye’de lodos etkisiyle olumsuz etkilenen yerlerden görüntüler…

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FIRTINA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

LODOSUN DEVİRDİĞİ SAC PANELLERİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Edirne'de lodos aralıklarla etkisini artırıyor. Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor.

Lodos nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'ndeki bina yapılacak bir alanın çevresinin koruma amaçlı kaplandığı sac paneller, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.

Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Sac paneller görevlilerce devrildiği yerden kaldırıldı.

DÜZCE'DE APARTMAN ÇATISINDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle aparmanın çatısından düşen demir ve beton parçaları, ev ve araçlarda hasara neden oldu.

Çuhallı Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde şiddetli lodos yüzünden bir apartmanın çatısından kopan demir ve beton parçaları, park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, parçalar bazı evlerin camlarını da kırdı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, mahalle sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, çatıdan düşen malzemeler ekiplerce toplandı.

Hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.

BURSA'DA LODOSTAN DEVRİLEN SİMİT ARABASININ ALTINDA KALAN SEYYAR SATICI YARALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle Suriye uyruklu Mahmud Beradei'nin (56) tenteli simit arabası havalanarak devrildi.

Seyyar aracın altında kalan Beradei başından yaralandı. Yaralı seyyar satıcı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, Beradei'nin simitlerini ve yola saçılan aracının parçalarını toplayarak muhafaza altına alınmasını sağladı.

TEKİRDAĞ'DA KUVVETLİ LODOS ETKİLİ OLUYOR

Tekirdağ'da kuvvetli lodos nedeniyle 5 ağaç devrildi.

Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle Ertuğrul ve 100. Yıl mahallesinde ağaçlar devrildi.

Yola devrilen ağaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.

SİLİVRİ'DE ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA

İstanbul Silivri'de de lodos etkili oldu. Çok sayıda apartmanın kiremitleri yola düşerken, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Markoçoğlu Çıkması Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısı da araçların üzerine düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.