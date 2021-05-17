Liman'da büyük operasyon! Betonun içinden çıktı! 313 milyon TL değerinde...

Son dakika haberi... Hatay'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na 'bina taşı' olarak beyan edilen 11 konteynerde piyasa değeri 313 milyon TL olan 6 milyon 264 bin 259 'captagon' cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Karadan, havadan ve denizden takibin yapıldığı operasyonda narkotik köpeği 'Dilek'in tepki vermesi üzerine taş blokların kırılıp içerisindeki uyuşturucunun bulunması kameralara yansıdı.

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