Liman'da büyük operasyon! Betonun içinden çıktı! 313 milyon TL değerinde...

HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN TAKİP

Bu arada operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Hapların ekipler tarafından havadan, karadan ve denizden takip edilerek düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Limanda ve denizde önlem alan ekipler, havadan dron ile takip yaptı.Limana indirilen konteynerler, TIR'lara yüklenerek inceleme sahasına götürüldü.