06 Eylül 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti! 150 yıl yaşamak ister misiniz?
Şanghay'daki liderler zirvesinde kameralara takılan bir sohbet bugünlerde çok konuşuluyor. Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kendi aralarında; "150 yıl yaşamanın mümkün olup-olmayacağını" tartışıyorlardı. Liderlerin uzun yaşama dair görüşleri akıllara "Gerçekten böyle bir şey mümkün mü?" sorusunu getirdi. Ekiplerimiz de uzmanlara sordu; insanoğlu 150 yıl yaşayabilir mi?