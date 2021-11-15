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Leyla Aydemir cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!

DHA
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Giriş: 15.11.2021 11:21
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan ve beraat eden 7 sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı. 73 sayfalık gerekçeli kararda "Tanıkların tamamına baskı yapılarak" ifadesi dikkat çekti.
Leyla Aydemir cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
Leyla Aydemir cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
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