- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Levent’te hastaneden çıkan kadına araba çarptı! O anlar kamerada
Beşiktaş Levent'te saat 09.00 sularında meydana gelen kazada Zeynep Beşiktaş, hastaneden çıkarak yolun karşı tarafına geçmek istedi.
O sırada Oktay U. hakimiyetindeki 34 CGK 754 plakalı araç, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen kadını fark etmeyerek çarptı.
KAFASINI YERE VURDU
Kazanın etkisiyle kadın kafasını yere vurarak ağır yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen yaralı kadının yardımına koştu.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ilk olarak ara sokaktan trafiğe çıkmaya çalıştığı, daha sonra da geri geri geldiği sırada kadına çarptığı görülüyor.