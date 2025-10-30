Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı

30 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.10.2025 16:08
Güncelleme:30.10.2025 16:08
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden baba Levent Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. Baba Bilir'in kombi tamir ederken videosunu çeken ve sosyal medyada paylaşan Ekrem Maraz, "Güler yüzlüydü. Hatta en son evimin kombisini tamir etmişti. Hem müşterimiz hem de yıllardır görüştüğümüz değerli bir ağabeyimizdi" dedi.
