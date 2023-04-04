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KYK yurtları açılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 11:23
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.
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