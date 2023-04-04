KYK yurtları açılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN