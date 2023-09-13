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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Bak'tan önemli açıklamalar

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Giriş: 13.09.2023 14:13
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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