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Kuzuların annelerine kavuşma anları

İHA
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Giriş: 30.04.2023 09:48
Erzincan'ın Akyazı beldesinde, kuzuların günde iki defa anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor.
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