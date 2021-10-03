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Kuzey Marmara’da kamyon devrildi! 4 şerit ulaşıma kapattı

İHA
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Giriş: 03.10.2021 08:53
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vuran tekstil malzemesi yüklü kamyon devrilerek yolun dört şeridini de trafiğe kapattı. Devrilen kamyona arabanın da çarpması sonucunda gerçekleşen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karakamış Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde hareket halinde olan G.D. hakimiyetindeki tekstil malzemesi yüklü 05 DT 075 plakalı kamyon şoförünün kontrolünden çıktı.

4 ŞERİT ULAŞIMA KAPATILDI

Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen kamyon, yolun 4 şeridini de ulaşıma kapatırken, sürücü G.D. yaralandı. Kaza sonrasında aynı istikamette ilerlemekte olan Y.S. idaresindeki 59 YS 915 plakalı Dacia marka otomobil devrilen kamyona çarptı.

TRAFİK EMNİYET ŞERİDİNDEN SAĞLANIYOR

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Otoyol Jandarma Trafik timleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralı G.D., Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun devrilerek 4 şeridi de ulaşıma kapattığı bölgede ekiplerce trafik yaklaşık 3 saattir emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Devrilen kamyonun bölgeden kaldırılma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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