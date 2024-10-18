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Kuşların dansı görsel şölene dönüştü

Kuşların dansı görsel şölene dönüştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 16:28
Kars’ta serçelerin gökyüzündeki hareketleri görsel şölene dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren gösteri sonrası kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte söğüt ağaçlarındaki yuvalarına yerleşti.
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Kuşların dansı görsel şölene dönüştü
Kuşların dansı görsel şölene dönüştü
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