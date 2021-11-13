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Kuş cenneti Bafa Gölü'nde sular çekiliyor

DHA
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Giriş: 13.11.2021 16:10
Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Aydın-Muğla sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkileniyor. 261 kuş türüne ev sahipliği yapan gölle ilgili açıklama yapan Fatih Yavaş, "Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. Bunu görmek bir balıkçı için çok üzücü bir durum" dedi.
Kuş cenneti Bafa Gölü’nde sular çekiliyor
Kuş cenneti Bafa Gölü'nde sular çekiliyor
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