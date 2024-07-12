Kurye Ata Emre Akman'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Mahkeme kararını açıkladı...

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanığın babası ise beraat etti.