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Kurye Ata Emre Akman'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Mahkeme kararını açıkladı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 16:57
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanığın babası ise beraat etti.
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