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Kurumuş ağaç parçalarından bakın ne yapıyor? Görenler hayrete düştü
Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.
Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.