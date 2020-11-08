Kurumuş ağaç parçalarından bakın ne yapıyor? Görenler hayrete düştü

Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.

Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.