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Kurumuş ağaç parçalarından bakın ne yapıyor? Görenler hayrete düştü

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Giriş: 08.11.2020 11:32
Güncelleme:08.11.2020 11:44
Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.

Bursa'da yaşayan Murat Bayrak, kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine çeviriyor. Bayrak'ın sadece çakı kullanarak yaptığı şeyler görenleri hayrete düşürüyor.

Sadece çakı kullanıyor! Kurumuş ağaç parçalarından öyle şeyler yapıyor ki... Görenler hayrete düşüyor SADECE ÇAKI KULLANIYOR! KURUMUŞ AĞAÇ PARÇALARINDAN ÖYLE ŞEYLER YAPIYOR Kİ... GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR

Çakısıyla öyle şeyler yapıyor ki...
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