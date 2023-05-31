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Kuruluş Osman'ın 128. bölümüne damga vuran sahne! Osman Bey: Fetihlerimiz asla durmayacak!

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Giriş: 31.05.2023 23:31
Güncelleme:31.05.2023 23:32
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 128. Bölümünde Osman Bey, fetih planlarını alplara ve beylere anlattı. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 128. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 128. Bölümünde Osman Bey; bir süredir gözlerinin Koyunhisar, Lefke ve Kestel'de olduğunu, bundan sonra pusatlarının da o bölgelerde olacağını söyleyerek Divan'da bulunan beyleri görevlendirdi. Osman Bey; Uraz Bey'i Kestel Kalesi'yle, Demirhan Bey'i Lefke Hisarı'yla, Salur Bey'i ise Gemlik ile görevlendirdi. Osman Bey, Bayındır Bey'in "Benim vazifem nedir?" sorusunu "Bayındır Bey, sen benim yanımda olacaksın!" şeklinde cevapladı. Şamil Alp'in getirdiği istihbarat sayesinde Tekfur Valens'in kendi ordusunu üçe ayırdığını öğrenen Osman Bey, düşmanlarına misliyle karşılık vereceğini söyleyip harekete geçti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 128. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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