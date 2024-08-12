Kurtlar Vadisi’nin Ersoy Ulubey’i paylaşmıştı! Tatil cennetinde şaşırtan manzara

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, son günlerde şehir merkezinde görülen domuz sürüleri dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde "Kurtlar Vadisi" dizisinde oynadığı "Ersoy Ulubey" karakterini canlandıran Ümit Acar da konu ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

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