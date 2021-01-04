Kurtlar Vadisi Kaos için geri sayım! İlk görüntüler geldi...

Kurtlar Vadisi sevenlere müjdeli haber geldi. Kurtlar Vadisi Kaos sonunda başlıyor. Polat Alemdar rolüyle yıllarca izleyicinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar Vadisi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı. Dizinin tanıtım videosu en çok izlenenler arasına girdi. İşte ilk görüntüler...