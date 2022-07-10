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Kurbanlık dana sahibinden elinden kaçtı ortalığı birbirine kattı

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Giriş: 10.07.2022 16:22
Pendik Kurnaköy'de bulunan kurbanlık hayvan kesimi tesisinde, kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı. Vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Ortalığı birbirine kattı. Yaşanılan panik vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Alanın kapısının kapatılmasıyla dışarı çıkamayan dana, kısa sürede tekrar zapt edildi.
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