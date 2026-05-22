Mutlak butlana karşı "yedek parti" hamlesi: Özel'in siyasi kariyeri sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan mutlak butlan kararı büyük krize neden olurken gözler Özgür Özel'in kuracağı yedek partiye çevrildi. Özel'in kuracağı partinin yankıları Ankara kulislerinde konuşulurken, parti İmamoğlu'nun gölgesinde mi hizmet edecek? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya, mutlak butlan kararının ardından Özel'in siyasi kariyerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sakarya, Özgür Özel'in yeni partiyle herhangi bir şey kazanmayacağını vurgulayarak "Bugün itibarıyla mutlak butlan kararı itibarıyla da Özgür Özel'in siyasi hayatı sona ermiştir. Yeniden siyasi hayatı canlandırabileceği tek mecra kendi kuracağı siyasi partidir." dedi.