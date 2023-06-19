Kurban pazarlarında fiyatlar nasıl? Hangi önlemler alınıyor?

Artık Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki kurban pazarlarında son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Hareketlilik var mı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir'den aktardı.

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