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Kurban nasıl kesilmeli?

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 12:57
Kurban bayramında birçok kişinin merak ettiği soru "Kurban nasıl kesilir?" "Nelere dikkat edilmeli?" A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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