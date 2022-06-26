26 Haziran 2022, Pazar
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Kurban keseyim derken dolandırılmayın! Dolandırıcılar Kurban Bayramı öncesi pusuda
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Dolandırıcıların sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşı uyardı. Palandöken, internet üzerinden yapılan alışverişlere dikkat çekti "Bildiğiniz esnaftan alışveriş yapın" dedi.