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Türkiye'nin nar bereketi! Hicaz narı Avrupa'ya, geleneksel nar ekşisi sofralara
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin nar bereketi! Hicaz narı Avrupa'ya, geleneksel nar ekşisi sofralara

İzmir'in Selçuk ilçesinde Hicaz narı hasadıyla birlikte ihracat hareketliliği yaşanıyor. Yaklaşık 4 bin hektarlık alanda 10 bin tonluk rekolte beklentisi bulunurken, özenle seçilen narlar soğuk zincirle Avrupa pazarlarına gönderiliyor. Mersin'in Değirmençay Mahallesi'nde ise kadınlar imece usulü çalışarak narları geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor. Kazanlarda 8 saat boyunca kaynatılan nar suyu, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini alıyor.

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