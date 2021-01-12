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Kuralları ihlal edip tehlike saçıyorlar

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 10:11
Güncelleme:12.01.2021 10:15
İstanbul'da bazı sürücüler trafikte kuralları hiçe sayarak, yoldakileri tehlikeye atıyor. Yan yola girmek isteyen sürücülerin yaptıkları "bu kadar da olmaz" dedirtti. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İstanbul'da bazı sürücüler trafikte kuralları hiçe sayarak, yoldakileri tehlikeye atıyor.

Yan yola girmek isteyen sürücülerin yaptıkları "bu kadar da olmaz" dedirtti.

PES DEDİRTEN CEVAP

A Haber muhabirinin "Neden ihlal ediyorsunuz trafik kurallarını?" sorusuna bir vatandaş "Param var ceza ödeyeceğim" cevabını vererek pes dedirtti.

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