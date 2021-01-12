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Kuralları ihlal edip tehlike saçıyorlar
İstanbul'da bazı sürücüler trafikte kuralları hiçe sayarak, yoldakileri tehlikeye atıyor. Yan yola girmek isteyen sürücülerin yaptıkları "bu kadar da olmaz" dedirtti. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.
İstanbul'da bazı sürücüler trafikte kuralları hiçe sayarak, yoldakileri tehlikeye atıyor.
Yan yola girmek isteyen sürücülerin yaptıkları "bu kadar da olmaz" dedirtti.
PES DEDİRTEN CEVAP
A Haber muhabirinin "Neden ihlal ediyorsunuz trafik kurallarını?" sorusuna bir vatandaş "Param var ceza ödeyeceğim" cevabını vererek pes dedirtti.