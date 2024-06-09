Kumluca Hali’nde korkutan yangın! Plastik aksalar yandı gökyüzü siyah dumanla kaplandı

Antalya’da Kumluca Sebze ve Meyve Toptancı Hali 127 No'lu ardiyede meydana gelen yangında plastik kasalar yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aramasının ardından, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

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