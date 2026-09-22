Manisa'da lise önündeki saldırının detayları ortaya çıktı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan, sabah saatlerinde babaannesinin evinden aldığı pompalı tüfekle okul güzergahına geldi ve ilerlediği sokaklarda ateş açtı. Okul önünde de ateş etmeye devam eden saldırganın yakalandığı, olayda 11 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, bölgeden son gelişmeleri aktardı.