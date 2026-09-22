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Yalova'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yalova'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

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