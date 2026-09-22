Denizli'de leblebi mesaisi! Dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesinde üretim

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek leblebi sanayi sitesinde üretim mesaisi sürüyor. Bölgede yer alan 140 fabrikada günde 200 tona yakın leblebi üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle başlayan üretim, modern tesislerde işlenerek Türkiye'nin yanı sıra farklı pazarlara ulaştırılıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılıç, leblebi üretiminin merkezinden detayları aktardı. Leblebi üreticisi Kamil Gemi, tesislerin özelliklerini ve leblebinin üretim sürecini anlattı.