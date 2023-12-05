Külotlu çorap cinayeti davası dosyası adli tıp kurumu'na gönderilecek

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan babası Cemal Çiftçi'nin davasında, mahkeme dosyanın adli tıp kurumuna gönderilerek maktulün vücudundaki yaralanmaları sanığın kendi başına yapıp yapamayacağının tespiti ve maktulün olay sırasında mı, sonradan mı öldüğünün belirlenmesi istedi.