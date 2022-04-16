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Küçükçekmece’de yol verme kavgasında gerilim tavan yaptı! 2 kadının aracın camlarını kırdığı anlar kamerada
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2 kadın, önünü kestikleri kadın şoförün aracına saldırdı.
Olay, 13 Nisan Çarşamba günü öğle sularında Halkalı Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi.
İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan kadın, yolu kapattıkları gerekçesiyle önündeki kişilere korna çaldı.
TAKİBE ALDI
Yolun açılmasıyla kadın aracıyla uzaklaşırken, korna çaldığı iki kadın otomobilleriyle takibe başladı. Kadınlar otomobilleriyle önünü kestikleri kadının otomobiline saldırmaya başladı.
AYNA CAM NE VARSA KIRIP ATTILAR
Kadınlar, otomobilin cam ve aynalarını kırıp, tekmeler savurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle iki kadın araçlarına tekrar binip uzaklaştı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.