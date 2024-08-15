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Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yangın nedeniyle seferler duraksadı

Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yangın nedeniyle seferler duraksadı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 20:17
Küçükçekmece'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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