15 Ağustos 2024, Perşembe
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Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Yangın nedeniyle seferler duraksadı
Küçükçekmece'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.