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Küçükçekmece’de, meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 12:13
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde, araçları yol ortasında durdurup eğlenmeye başladı. Meşale yakıp yolu kapatan gruba diğer sürücüler tepki gösterdi.
Meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada
Meşalelerle yolu kapatıp eğlenen grup kamerada
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