20 Ekim 2024, Pazar
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Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı
Küçükçekmece’de polis ekipleri tarafından kumar oynatılan bir mekana baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 21 kişi ile mekan sahibi gözaltına alındı. Kumar oynayan şahıslara toplam 134 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.