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Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı

Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.10.2024 14:35
Küçükçekmece’de polis ekipleri tarafından kumar oynatılan bir mekana baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 21 kişi ile mekan sahibi gözaltına alındı. Kumar oynayan şahıslara toplam 134 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.
Küçükçekmece’de kumarhane baskını: 22 gözaltı
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