20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Küçükçekmece’de korkutan yangın! 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi duman etkilendi
Saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesindeki 2 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar evi boşaltırken, ev sahibine kimse ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin evde uyuduğunu söyleyen komşunun uyarmasıyla itfaiye, adamı kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibinin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.