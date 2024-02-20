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Küçükçekmece’de korkutan yangın! 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi duman etkilendi

İHA
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Giriş: 20.02.2024 16:47
Saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesindeki 2 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar evi boşaltırken, ev sahibine kimse ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin evde uyuduğunu söyleyen komşunun uyarmasıyla itfaiye, adamı kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibinin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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