30 Ağustos 2024, Cuma
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Küçük kız oyun oynarken yürekleri ağza getirdi! Düdüklü tencereye sıkıştı
Batman'da evlerinde mutfakta oyun oynayan Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem’i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek Eslem’i sıkıştığı yerden çıkardı.