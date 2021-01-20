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Küçük çoban muhabbetiyle hayran bırakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu Şevki'yi A Haber buldu

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 11:46
Güncelleme:20.01.2021 12:09
Balıkesir Havran'da çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki, sıcak sohbetiyle yürekleri ısıttı. Halk da onu çok sevdi, görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kısa sürede o kadar popüler oldu ki Şevki'yi artık tüm Türkiye tanıyor.

Sohbetiyle, güler yüzüyle ve samimiyetiyle herkesin yüreğini ısıtıyor.

Şevki Savran Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşıyor. Gözünü koyunlarla kuzularla açtı dünyaya. Arkadaşı, yoldaşı onlar oldu.

Peygamber mesleğini icra etmenin en tatlı tebessümünü yansıttı herkese. Bilgisiyle, becerisiyle ve de muhabbetiyle herkesi etkilemeyi başardı.

Şevki kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Haliyle ziyaretine gelenler de arttı.

Şevki'nin tarım ve hayvancılık bilgisi ise görenleri hayran bırakıyor.

Küçük çoban Şevki muhabbetiyle hayran bıraktı KÜÇÜK ÇOBAN ŞEVKİ MUHABBETİYLE HAYRAN BIRAKTI
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Şevki'yi A Haber buldu
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