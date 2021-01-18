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Küçük çoban Şevki muhabbetiyle hayran bıraktı

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 08:53
Güncelleme:18.01.2021 09:25
Balıkesir'in Havran ilçesinde çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran'ın görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Şevki artık o kadar popüler ki çevre illerden bile ziyaretine gelenler oluyor.

12 yaşındaki küçük çoban sohbetiyle yürekleri ısıtıyor. BU derin muhabbetin adresi, Balıkesir Havran. Şevki Savran 12 yaşında bir çoban. Ailesine ait 90 koyunu var. Küçük yaşına rağmen hayvanların bakımını kendisi üstleniyor.

Küçük çoban muhabbetiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayvanların bakımı konusunda oldukça bilgili olan Şevki'nin videoları sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Şevki artık o kadar popüler ki çevre illerden bile ziyaretine gelenler oluyor.

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