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Kreşte dehşet kamerada! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevlilerin yaptığı şoke etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2022 11:13
İstanbul'da bir kreşte yaşanan korkunç olay ve sonrasında yapılanlar akıllara durgunluk verdi. Özel bir kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk, 17 aylık bebeği darbetti. Dakikalarca tekme, tokat, yumruk darbelerine maruz kalan ve ısırılan bebek görevliler tarafından bulundu ancak sonrasında yaşananlar ise bir kez daha şoke etti...
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
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