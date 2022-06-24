Kreşte dehşet kamerada! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevlilerin yaptığı şoke etti

İstanbul'da bir kreşte yaşanan korkunç olay ve sonrasında yapılanlar akıllara durgunluk verdi. Özel bir kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk, 17 aylık bebeği darbetti. Dakikalarca tekme, tokat, yumruk darbelerine maruz kalan ve ısırılan bebek görevliler tarafından bulundu ancak sonrasında yaşananlar ise bir kez daha şoke etti...