Kovid-19’da yeni tehlike: Kraken

Birkaç hafta içinde baskın tür haline gelen "kraken" lakaplı yeni Kovid türü, şu ana kadar tespit edilen en bulaşıcı alt varyant olarak nitelendiriliyor. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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