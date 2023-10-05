Köstebek bile geliyor! Herkes işine giderken o hayvanları besliyor: Onlar Allah’ın dilsiz kulları

Ekranlarınıza şimdi sokak canlarına adanmış bir hayatı getireceğiz. 65 yaşındaki Cemil Karanfil, her gün Eyüpsultan'da çöplerden topladığı ekmek ve yiyecekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Üstelik onun için yaz, kış fark etmiyor.

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