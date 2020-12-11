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Korsan taksiler iş başında! Uygulamaları bile var: Bi korsan!

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Giriş: 11.12.2020 09:50
Güncelleme:11.12.2020 10:55
Korsan taksiler artık kendilerini gizlemiyor. Yalnızca internet siteleri değil, korsan taksi çağırabileceğiniz telefon uygulamaları bile mevcut. İsmi ise manidar ''bi korsan''...

Korsan taksicilik faaliyetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul'da yaklaşık 6 bin araç korsan taksicilik yapıyor.

Ayrıca korsan taksiciler bu işi saklanmadan, aleni şekilde yapıyor. Korsan taksicilerin yalnızca internet siteleri değil, bunun için geliştirdikleri bir aplikasyonları bile var. Bu aplikasyonlar üzerinden çağırılabilen korsan taksiler, ruhsatsız ve yasa dışı olarak taşımacılık hizmeti veriyorlar.

Skandallar bununla da kalmıyor. Bazı bakkal ve büfeleri de durak olarak kullanıyorlar. Yaklaşık 900 adet sahte durak mevcut.

Taksiciler odasının yaptığı araştırmaya göre bu sahte duraklar kullanılarak korsan taşımacılık el altından organize ediliyor.

Ayrıca taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan yol güzergah belgesinin de denetlenmesini istiyor.

Vatandaş, "İBB'ye sesleniyoruz. Bu belgeleri verirken hakkı korusunlar çünkü biz taksiciler olarak plakalara para ödüyoruz. Devlete 100 bin lira vergi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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